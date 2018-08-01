1 أغسطس 2018 مـ / موافق 19 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إصابة 43 شخصاً بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبات مطعم شهير.. و”صحة حائل” تصدر بياناً

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

استنفر الطاقم الطبي والصحي بمستشفى الشنان العام بحائل، بعد أن استقبل مساء أمس نحو 43 شخصا أصيبوا بالتسمم الغذائي عقب تناولهم وجبات متعددة من أحد المطاعم الشهيرة بالمنطقة.

وأوضحت الشؤون الصحية بمنطقة حائل أنها ممثلة في مستشفى الشنان العام “100 كم شمالي حائل” تتعامل منذ مساء أمس مع عدد من حالات التسمم، مؤكدة أن غالبية الحالات جرى علاجها وغادرت المستشفى، بينما أوصي بتنويم عددٍ من الحالات التي تستدعي ذلك.

وأكدت صحة حائل، أن الوضع مطمئن، وأن الجهات الصحية توصلت إلى مصدر التسمم وجرى إغلاقه بالتنسيق مع الجهات المختصة، وجار استكمال الإجراءات النظامية.

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