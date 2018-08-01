أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»احتجاز كاشف عيوب “الصحة” يستفز الصحافيين السعوديين
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
صور | انطلاق أضخم هاكاثون في الشرق الأوسط من ...بتاريخ
جدة – واس :- انطلقت في محافظة جدة اليوم الثلاثاء 31 يوليو 2018 أضخم مسابقة هاكاثون في الشرق
-
تحت شعار “رؤيتي مستقبلي”.. سفارة خادم الحرمين...بتاريخ
أنحاء – الشيماء عبدالعزيز :- تنظم الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بلندن فعاليات يوم المهنة السادس خلال
-
شهد عرض أكثر من 20 طن.. مهرجان العسل الدولي ا...بتاريخ
أنحاء – ناصر الحسن :- يختتم مهرجان العسل الدولي في نسخته الحادية عشر بمنطقة الباحة يوم غدٍ الخميس
-
صور | خالد الفيصل يكرم رجال الأمن الذين قبضوا...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- كرّم أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل اليوم (الأربعاء) رجال الأمن في شرطة محافظة