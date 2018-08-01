1 أغسطس 2018 مـ / موافق 19 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“التجارة” تشهِّر بصاحبة مركز بصريات بالدرعية.. لمخالفتها شروط التخفيضات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار، أمس الثلاثاء، بصاحبة مركز للبصريات بمحافظة الدرعية بالرياض، ناشرةً حكم المحكمة الجزائية بفرض غرامة مالية؛ وذلك بعد ارتكابها مخالفة الغش التجاري.

كما تضمَّن الحكم نشر منطوقه في صحيفتين على نفقة صاحبة المركز المخالِفة شروطَ وضوابط تراخيص التخفيضات، من خلال بيعها منتجات مركز البصريات من نظارات وغيرها بعروض وهمية.

وكانت الوزارة وفّرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًّا، بغرض التحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على كافة العروض الوهمية.

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