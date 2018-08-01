1 أغسطس 2018 مـ / موافق 19 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الجوازات”: ارتداء الزي السعودي شرط لاستلام الجواز

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أكدت المديرية العامة للجوازات على ضرورة ارتداء المواطنين الزي السعودي من أجل السماح لهم باستلام الجواز خلال طلبهم ذلك.

ورد الحساب الرسمي للجوزات بـ”تويتر”، على استفسار أحد المواطنين بشأن مدى إلزام الراغب في استلام الجواز بالزي السعودي، قائلاً: “أن التعليمات تشترط الزي السعودي لاستلام الجواز”.

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