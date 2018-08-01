الشيحة: 13 مشروع للنقل الكهربائي بالمشاعر المقدسة لدعم الخدمة الكهربائية خلال موسم الحج

أنحاء – ناصر الحسن :-
تفقد المهندس زياد بن محمد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأربعاء 19 ذو القعدة 1439هـ، عدداً من المشاريع الكهربائية الجديدة التي تم تنفيذها في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي من بينها ثلاثة عشر مشروعاً للنقل الكهربائي ومشاريع مختلفة للتوزيع، لدعم موثوقية الخدمة الكهربائية وتوفير سبُل الراحة لحجــــاج بيت الله الحــرام، وقاطني وقاصدي هذه البقاع المباركة من المواطنين والمقيمين والزوار خلال موسم حج هذا العام 1439هـ.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ “السعودية للكهرباء”، خلال جولته التفقدية التي اطلع فيها على استعدادات الشركة وخطط مواجهة الأحمال الكهربائية المتوقعة في ظل تزامن موسم حج هذا العام مع فصل الصيف، أن المشاريع الكهربائية الجديدة التي تم تنفيذها في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة تأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية الكريمة من لدُن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنةِ الحج العُليا – حفظهم الله – وكذلك التوجيهات السديدة والدائمة على مدار العام، والدعم اللامحدود، الذي تحظى به الشركة من كلٍ من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مُستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، حفظهما الله.
وقال الشيحه إن هذه المشاريع الكهربائية المتنوعة بالمشاعر المقدسة تم التخطيط لها فور انتهاء موسم حج عام 1438هـ الماضي، وتم تنفيذها على مدار الأشهر الماضية من قبل كفاءات وخبرات سعودية وكوادر مميزة بالشركة، وذلك ضمن استراتيجيتها لمراجعة موثوقية الخدمة الكهربائية بكافة المواقع بالمشاعر المقدسة، مُشيراً إلى أن قدرات التوليد المتاحة بالمنطقة الغربية تبلغ (21751) ميجاوات، وأن فائض التوليد بها يصل إلى (4839) ميجاوات بنسبة (22.2) في المائة.
كما تفقد الرئيس التنفيذي لـ “السعودية للكهرباء” خلال جولته الميدانية مكاتب الشركة في منى وعرفات ومزدلفة، وأطلع على ما تم إنجازه طلبات إيصال الخدمة الكهربائية في المشاعر المقدسة للمشتركين من دوائر حكومية ومؤسسات حجاج الداخل والطوافة، كما ناقش مع المسؤولين بالشركة تفاصيل الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام 1439هـ. وشملت المشاريع الكهربائية التي تم الاطلاع عليها ثلاثة عشر مشروعاً في مجال شبكات نقل الطاقة الكهربائية بقدرة (1402 م.ف.أ.) تم تنفيذها من قبل الشركة، إضافة إلى مشاريع تعزيز مغذيات الجهد المتوسط وخدمات الجهد المنخفض بأطوال تصل إلى نحو (398) كيلو متر دائري، وإنشاء (180) محطة توزيع.
ويتم تغذية المسجد الحرام من خمس محطات تحويل رئيسية جهد (110/13.8 ك.ف.)، خاصة وأن شهر رمضان الماضي شهد تسجيل أقصى حمل ذروي للمسجد الحرام في تاريخه (118 م.ف.أ)، فيما سجل المسجد النبوي أيضاً أقصى حمل ذروي في تاريخه (42.14 م.ف.أ) خلال نفس الشهر، ويتم تغذيته من قبل محطتي تحويل رئيسية جهد (110/13.8 ك.ف.)، كما يتم تغذية قطار المشاعر المقدسة من خلال محطتي تحويل أحدهما في منى والأخرى في عرفات.
كما تم إجراء عمليات صيانة للشبكة الكهربائية في العديد من المواقع بالعاصمة المقدسة والمنطقة المركزية، حيث تم إجراء صيانة لـ (1417) محطة توزيع، و(3654) كبينة توزيع، و (7282) عداد، و(270) مولد احتياطي، وفيما يتعلق بمعالجة الأعطال خلال موسم الحج، يتم استخدام نظام التحكم الآلي (DAS) بشبكات التوزيع بمشعر منى لسرعة عزل الأعطال وإعادة الخدمة الكهربائية ولزيادة الموثوقية، بالإضافة إلى توفير أنظمة لتخطيط ومتابعة الأعمال الميدانية وتوفير أدوات متطورة عن طريق تطبيق نظام إدارة الفرق الميدانية الآلي (FFMS).
وكانت فرق المهندسين والفنيين في “السعودية للكهرباء” قد أنهت برامج الصيانة المُبرمجة والوقائية لمحطات التوليد استعداداً لموسم الحج، وتوفير عدد كافٍ من الوحدات لمواجهة الأحمال القصوى المُتوقعة، ومراجعة كافة المعايير والخطط الفنية حول إمكانية تصدير المزيد من الطاقة الكهربائية من المنطقتين الوسطى والجنوبية لدعم المنظومة الكهربائية بالمنطقة الغربية عند الحاجة لذلك، وتوفير بدائل كاملة واحتياطات تفوق أقصى أحمال متوقعة للخدمة الكهربائية في جميع المواقع بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
يُذكر أن “السعودية للكهرباء” بدأت العمل في مكتب خدمات المشتركين بمشعر منى ومركز عمليات المشاعر المقدسة لاستقبال طلبات إيصال الخدمة الكهربائية وبلاغات الأعطال والبلاغات التنسيقية في (10/10/1439هـ) وتستمر حتى (15/12/1439هـ)، بينما بدأ تنفيذ الخطة التشغيلية في المدينة المنورة بتاريخ (01/11/1439هـ) وتستمر حتى (15/01/1440هـ).