1 أغسطس 2018 مـ / موافق 19 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الصحة” تقدم إرشادات صحية لمرضى الربو الراغبين في الحج

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

قدمت وزارة الصحة عدداً من الإرشادات لمرضى الربو الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام, حيث نشرت إنفوجرافيك توعويا أشارت فيه إلى عدد من الإجراءات الواجب عليهم اتباعها.

وأشارت الوزارة إلى أهمية مراجعة الطبيب قبل الحج، وضرورة الراحة وتجنب الزحام ومراجعة الطوارئ في حال لم تستجب النوبة للبخاخ الإسعافي، وكذلك أخذ موسع الشعب الهوائية قبل المجهود البدني بالإضافة إلى حمل سوار معصم يوضح بيانات المريض وكذلك أخذ بخاخات الربو .

كما بين الإنفوجرافيك التوعوي أن الزحام والغبار وعوادم السيارات تعتبر من أسباب ضيق التنفس.

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