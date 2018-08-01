العبداللطيف يثمن تعيين العميد مساعد الرومي مديرا لجوازات القصيم

أنحاء – الزلفي :-
ثمن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الزلفي عبداللطيف بن محمد العبد اللطيف صدور قرار سمو زير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وسعادة اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى مدير عام الجوازات والقاضي بتعيين العميد مساعد بن راشد الرومي مديرا لجوازات منطقة القصيم، وقال العبد اللطيف أن العميد الرومي هو أحد أبناء هذا الوطن الغالي الذين يعملون بكل جد وإخلاص خدمة لهذا الوطن وأبناءه تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث عمل سعادته مديراً لجوازات محافظة الزلفي عام ١٤١٧ هـ ثم انتقل عام ١٤٣٦ هـ إلى الدوادمي ، ثم مديراً لجوازات منطقة القصيم .
وأشاد العبد اللطيف بالعميد الرومي وجهوده المخلصة في خدمة الوطن وهو كأحد أبناء الزلفي يعد نموذجا يحتذى به في التواضع وسرعة الإنجاز، مؤكدا أن هذه الأخلاق لا تغيرها المناصب.
وتوجه العبد اللطيف باسمه وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالزلفي بالشكر والتقدير لسمو وزير الداخلية ولمدير عام جوازات المملكة على رعايتهم لأبناء الوطن بوضع مسؤول مثل هذا النموذج من الرجال فهو الرجل المناسب في المكان المناسب ويعد مكسبا لأهل القصيم، وتمنى العبد اللطيف في ختام تصرحه للعميد الرومي مزيدا من التقدم والعطاء لخدمة المليك والدين والوطن.