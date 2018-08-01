1 أغسطس 2018 مـ / موافق 19 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»العراق ينسحب من منافسات كرة القدم في الألعاب الآسيوية
﻿

العراق ينسحب من منافسات كرة القدم في الألعاب الآسيوية

بتاريخ رياضة | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

انسحب العراق من منافسات كرة القدم في الألعاب الآسيوية التي تقام هذا الشهر في جاكرتا مما سيتسبب على الأرجح في هرج ومرج بالمسابقة قبل أقل من أسبوعين على انطلاقها.

وأكد مصدر في بغداد أن اللجنة الاولمبية العراقية قررت الانسحاب من منافسات كرة القدم، وسيترك هذا القرار المسؤولين في حاجة للتعامل مع اختلال توازن المرحلة الأولى من المسابقة.

وفي الأسبوع الماضي أعاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سحب قرعة دور المجموعات من أجل إضافة فلسطين والإمارات بعدما خلت القائمة الأولية للفرق المشاركة من الدولتين.

وتسبب ذلك في زيادة عدد فرق مجموعتين من المجموعات الست إلى خمسة فرق بدلا من أربعة، لكن انسحاب العراق الآن معناه أن المجموعة التي تضم الصين وتيمور الشرقية وسوريا ستحتوي على ثلاثة فرق فقط.

ولم يرد المجلس الاولمبي الآسيوي بعد على طلب من رويترز للتعقيب.

ونفى مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم في وقت سابق اليوم التقارير التي تحدثت عن الانسحاب من المسابقة وقال إن استعدادات الفريق في مراحلها النهائية بعد انتهاء معسكر تدريبي في اربيل.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع ذكرت تقارير صحفية محلية أن الجهاز الفني لمنتخب العراق تحت 16 عاما أقيل بسبب تورطه في تزوير أعمار لاعبين بعد إيقافهم في المطار أثناء توجههم للمشاركة في بطولة غرب آسيا.

ويأتي انسحاب العراق من منافسات كرة القدم بعد قرار الفلبين عدم إرسال منتخب كرة السلة إلى جاكرتا في أعقاب المشاجرة الضخمة في الملعب مع لاعبي استراليا في مباراة بتصفيات كأس العالم أقيمت الشهر الماضي.

وتبدأ منافسات كرة القدم في الألعاب الآسيوية في العاشر من أغسطس آب وتضم فرقا مكونة من لاعبين تحت 23 عاما. ويسمح للمدربين باختيار ثلاثة لاعبين فوق هذا العمر.

وتقام المباراة النهائية في أول سبتمبر أيلول.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.