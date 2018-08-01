1 أغسطس 2018 مـ / موافق 19 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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القوات المسلحة الأردنية تصدر بيانًا بشأن نقل “أحلام” على طائرة عسكرية إلى البتراء.. والفنانة تعلِّق

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

عقَّبت القوات المسلحة الأردنية، مساء أمس الثلاثاء، من خلال بيان لها، على ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن نقل الفنانة الإماراتية أحلام على متن مروحة عسكرية إلى مدينة البتراء الأثرية جنوب البلاد بعد إحيائها حفلًا في مهرجان جرش الغنائي.

وأكَّد البيان أن الطائرة كانت مكلفة مسبقًا بإعادة وزير الداخلية وبعض المسؤولين إلى حدود المدورة ومحافظة معان والعقبة جنوب البلاد؛ حيث تصادف مع ذلك طلب استئجار الفنانة الإماراتية مقعدًا (ذهاب فقط) في تلك الرحلة، وتمت الموافقة على نقلها بالطائرة التي لم تنتظر عودتها ضمن برنامج خاص بها.

من جانبها، كتبت أحلام على “تويتر”: “فقط للتوضيح.. استأجرت الطائرة العسكرية من حسابي الخاص (5 آلاف دولار للساعة)، ومش أول مرة أستأجر طيارة عسكرية.. بس سعادتي بوجودي في بلدي الثاني الأردن لا تعادلها سعادة، ولو طلب مني أن أمشي إلى البتراء لمشيت”.

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