القوات المسلحة الأردنية تصدر بيانًا بشأن نقل “أحلام” على طائرة عسكرية إلى البتراء.. والفنانة تعلِّق

أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»القوات المسلحة الأردنية تصدر بيانًا بشأن نقل “أحلام” على طائرة عسكرية إلى البتراء.. والفنانة تعلِّق
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