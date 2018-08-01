أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»الكاتبة الفلسطينية لمى خاطر تتعرض لـ”تحقيق قاس” بسجون إسرائيل
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
مصر ترد على أزمة “الشهادات المزورة” في الكويت...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- نفت مصر تورط جامعاتها في إصدار أي شهادات جامعية مزورة في الكويت، وقالت وزارة
-
بيان من مركز الفلك الدولي بشأن أول أيام عيد ا...بتاريخ
أنحاء – وكالات :- أصدر مركز الفلك الدولي، ومقره العاصمة الإماراتية أبوظبي، بيانا حدد فيه أول أيام عيد
-
الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية بمديرية نه...بتاريخ
عدن – واس :- حررّت قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف العربي اليوم مواقع استراتيجية جديدة بمديرية نهم
-
القوات المسلحة الأردنية تصدر بيانًا بشأن نقل ...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- عقَّبت القوات المسلحة الأردنية، مساء أمس الثلاثاء، من خلال بيان لها، على ما تداولته