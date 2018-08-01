أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»المملكة تؤسس 8 مشروعات في محافظة المهرة ضمن برنامج إعادة إعمار اليمن
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
الكاتبة الفلسطينية لمى خاطر تتعرض لـ”تحقيق قا...بتاريخ
أنحاء – وكالات :- قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، الأربعاء، إن “الكاتبة الفلسطينية المعتقلة في السجون الإسرائيلية،
-
مصر ترد على أزمة “الشهادات المزورة” في الكويت...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- نفت مصر تورط جامعاتها في إصدار أي شهادات جامعية مزورة في الكويت، وقالت وزارة
-
بيان من مركز الفلك الدولي بشأن أول أيام عيد ا...بتاريخ
أنحاء – وكالات :- أصدر مركز الفلك الدولي، ومقره العاصمة الإماراتية أبوظبي، بيانا حدد فيه أول أيام عيد
-
الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية بمديرية نه...بتاريخ
عدن – واس :- حررّت قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف العربي اليوم مواقع استراتيجية جديدة بمديرية نهم