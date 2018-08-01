بدء تدريب الدفعة الثانية من برنامج التعليم المبني على الكفايات في جامعة ملبورن

أنحاء – ناصر الحسن :-
في مدينة ملبورن بأستراليا وتحديداً بجامعة ملبورن العريقة باشرت الدفعة الثانية من برنامج التعليم المبني على الكفايات من خلال تدريب قادة التغيير وهي إحدى مشاريع وزارة التعليم التي أخذت طريقها لتحسين التعليم في المملكة وذلك بمشاركة ٢٤ تربوي ضمن التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث التقى وكيل وزارة التعليم للبنين الدكتور نياف الجابري بعميد كلية التربية بجامعة ملبورن في استراليا لمناقشة برنامج كفايات والاطلاع على سير البرنامج ودار النقاش حول كيفية متابعة ودعم الأداء في المدارس والتأكيد على السبب الرئيسي في النجاح وهو الاستثمار في تعليم الطفولة المبكرة، ويلتقي لاحقاً الدكتور نياف الجابري بالمشرفين التربويين المشاركين في برنامج كفايات للاطلاع على سير البرنامج ومناقشته .
حيث نظم نادي الطلبة السعودي في ملبورن لقاء مفتوح للدكتور نياف الجابري مع المشاركين في برنامج كفايات ومبتعثي برنامج خبرات ومع الطلبة المبتعثين بشكل عام في ملبورن لمناقشة العقبات التي تواجه الطلبة المبتعثين وتبادل الآراء والمقترحات.
والجدير بالذكر ان النادي السعودي في ملبورن يحرص على بذل الجهد لتسهيل جميع الفرص والامكانات والمساعدة للمشاركين في برنامج كفايات وللمبتعثين بشكل عام منذ وصولهم لمدينة ملبورن.