1 أغسطس 2018 مـ / موافق 20 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تحت شعار “رؤيتي مستقبلي”.. سفارة خادم الحرمين تنظم يوم المهنة بلندن

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – الشيماء عبدالعزيز :-

تنظم الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بلندن فعاليات يوم المهنة السادس خلال الفترة ( 31 أغسطس- 1 سبتمبر ) تحت شعار (رؤيتي مستقبلي) وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم و وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية و شركة الخليج للمؤتمرات وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030.

 حيث يلتقي ممثلو الجهات الحكومية والأهلية بالخريجين والطلاب المتوقع تخرجهم من الجامعات البريطانية لهذا العام لعرض الفرص الوظيفية المتاحة لديهم كما وتطلع تلك الجهات على ما تقدمة الجامعات من تخصصات وبرامج تهدف إلى إعداد كوادر سعودية مميزة.

وتهدف فعاليات يوم المهنة في نسخته السادسة إلى توفير فرص التوظيف والتدريب والتطوير لطلاب وطالبات المملكة لتعزيز قدراتهم وصقل مواهبهم.

هذا ومن المقرر مشاركة 130 جهة من القطاع الخاص والحكومي مما يزيد من تتنوع الفرص الوظيفية في مجالات الطاقة، الصناعة، الاتصالات، السياحة، التأمين، التعليم، الإعلام والرياضة.

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