1 أغسطس 2018 مـ / موافق 19 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تركي آل الشيخ يتكفل بعلاج الموسيقار غازي علي

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

تكفل رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بتكاليف علاج الفنان والموسيقار السعودي غازي علي، سواء كان العلاج داخل المملكة أو خارجها.

وظل الموسيقار غازي علي يعاني منذ فترة طويلة من وعكات صحية متعددة تفاجئه من حين لآخر، فضلاً عن معاناته من الوحدة والإهمال.

يذكر أن الفنان غازي علي من الفنانين السعوديين القلائل الذين درسوا الموسيقى في وقت مبكر، حيث كان قد درس الموسيقى بمعهد كونسرفتوار بالقاهرة، وقدم أعمالاً وألحانا فنية ظلت عالقة في أذهان الجمهور الخليجي والسعودي.

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