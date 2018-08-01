1 أغسطس 2018 مـ / موافق 19 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تعيين سلطان القحطاني متحدثاً رسمياً لـ”حساب المواطن”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أصدر المشرف العام على برنامج حساب المواطن المهندس علي راجحي، اليوم الأربعاء، قراراً بتعيين سلطان بن محمد القحطاني مديرًا للتواصل ومتحدثًا رسميًا باسم البرنامج.

يأتي ذلك تنفيذاً للأمر السامي المتضمن وجوب قيام الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية بتعيين متحدثين رسميين باسمها.

وتأتي هذه الخطوة بهدف رفع مستوى التواصل والتفاعل بين حساب المواطن والمستفيدين من خدماته، كما سيتولى المتحدث الرسمي للبرنامج الإجابة على استفسارات وسائل الاعلام ومدها بالمعلومات والإحصائيات التي تحتاجها.

يذكر أن القحطاني له خبرة في قطاع الإعلام والعلاقات العامة والتواصل المؤسسي، حيث عمل في عدد من الجهات الحكومية والأهلية.

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