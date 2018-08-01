أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»تعيين سلطان القحطاني متحدثاً رسمياً لـ”حساب المواطن”
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
تنبيه متقدم بتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غز...بتاريخ
الباحة – واس :- تلقى مركز عمليات الدفاع المدني بالباحة تنبيهاً متقدماً من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة
-
“هدف”: الأحد.. بدء تسجيل الباحثين والباحثات ع...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أن يوم الأحد المقبل يبدأ تسجيل الباحثين والباحثات
-
إصابة 43 شخصاً بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبات ...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- استنفر الطاقم الطبي والصحي بمستشفى الشنان العام بحائل، بعد أن استقبل مساء أمس نحو
-
فيديو | خالد الفيصل: هذه أكثر الدول التي وصل ...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- كشف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، أن عدد