1 أغسطس 2018 مـ / موافق 19 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جامعة الملك عبدالعزيز تضيف 2000 مقعد للقبول وترفع الطاقة الاستيعابية لـ 15 ألف طالب وطالبة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

الرياض – واس :-

رفعت جامعة الملك عبدالعزيز, الطاقة الاستيعابية لأعداد المقبولين بالعام الدراسي الجامعي المقبل, بواقع 2000 مقعد إضافي، ليصبح إجمالي أعداد المقبولين 15 ألف طالب وطالبة، بعد أن أعلنت الجامعة عن تخصيص 13 ألف مقعد للمقبولين في الأسابيع الماضية.

ويأتي إقرار توفير المقاعد الإضافية للمقبولين في الجامعة بناءً على توجيهات معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، واتساقاً مع حرص الجامعة في قبول أكبر عدد ممكن من الطلاب والطالبات المتقدمين للقبول في كلياتها وأقسامها المختلفة.

ورفع وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم الحياني, شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة لإقراره زيادة أعداد المقاعد للمقبولين، سعياً لإتاحة الفرصة لأبنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات والالتحاق بالتعليم الجامعي داخل الجامعة بعد أن شهدت “بوابة القبول” تسجيل وطلبات التحاق تجاوزت الـ98 ألف طلب إلكتروني.

وأبرز الدكتور الحياني, نقاط التميز والتطوير بالجامعة الذي يجعلها تقوم بأدوار تعليمية وبحثية تخدم المجتمع وتلبي متطلباته ورغباته منها على سبيل المثال وجود تخصصات وبرامج تتواءم مع رؤية المملكة 2030 ، وإنشاء مركز توظيف داخل الجامعة بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية “هدف ، إضافة لحصولها على 100 اعتماد أكاديمي دولي ومحلي لبرامجها وتخصصاتها، إلى جانب استمراها في تحديث وفتح تخصصات تلبي حاجة سوق العمل ومتغيراته، حيث سيتم إتاحة المجال في العام الدراسي الجامعي المقبل لدراسة تخصصات جديدة للطالبات تتمثل في (بكالوريوس العلاج الوظيفي ، وبكالوريوس العلاج التنفسي ، وبكالوريوس إدارة الفعاليات ، وبكالوريوس الضيافة).

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