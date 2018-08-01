رجل أمريكي يصاب بعدوى شديدة الخطورة بسبب لعقة كلب.. تسببت في بتر أطرافه الأربعة

أنحاء – وكالات :-
شهدت ولاية ويسكونسن الأمريكية واقعة مأساوية بطلها رجل أمريكي تدهورت حالته الصحية وتعرض لبتر أطرافه الأربعة بسبب حبه للكلاب.
وروت زوجة المواطن الأمريكي جريج مانتيوفل، تفاصيل ما حدث، مشيرة إلى أن زوجها كان بكامل صحته ولا يشكو أي اعتلالات جسدية، لكنه فوجئ بانتشار عدوى خطيرة نادرة في الدم بعد أن لعقه كلبه وأثرت على كل جسده.
وأوضحت وفقا لـ”فوكس نيوز” أن الأطباء اضطروا لبتر أطرافه الأربعة لكن معظم جسده متأثر بالعدوى، لافتة إلى أن الإصابة كانت في البداية أشبه بالإنفلونزا لكن اتضح لاحقا أنها عدوى شديدة الخطورة.
وأشارت الزوجة “دون” إلى أن جريج كان محبا للغاية للكلاب ويمضي معظم أوقاته معها، لكنه صدم بظهور كدمات عنيفة على ساقيه فجأة، وكأنه تعرض للضرب مضرب “بيسبول”، فيما أكدت الاختبارات أنه أصيب بعدوى بكتيرية اسمها العلمي capnocytophaga، وهي توجد عادة في لعاب الكلاب.
وأكد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أن أعراض العدوى تظهر في غضون من ثلاثة إلى خمسة أيام، وبعض حالات العدوى الشديدة تكون قاتلة خلال 72 ساعة.
وذكرت إخصائية الأمراض المعدية الطبيبة، سيلفيا مونوز – برايس، أن العدوى التي أصابت مانتوفيل نادرة، ولن تحدث لما يقرب من 99 في المائة من أصحاب الكلاب.