1 أغسطس 2018 مـ / موافق 19 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سفارة المملكة في الأردن تكشف حقيقة الفيديو المتداول حول تعمد مخالفة السيارات السعودية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

علقت السفارة السعودية في الأردن، أمس الثلاثاء، على اللبس الذي تسبّب فيه مقطع فيديو متداول لمواطن ادّعى تعمّد الأمن الأردني تسجيل المخالفات بحق السعوديين دون الأردنيين، مؤكدةً تعاون الجانب الأردني.

وأكّد المتحدث الرسمي للسفارة عبدالسلام العنزي، تواصل السفارة مع مدير المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام الأردنية عامر السرطاوي للاستيضاح عن الواقعة؛ حيث تبيّن وقوع مكان التصوير في منطقة البلوفارد العبدلي.

وأوضح السرطاوي أن المخالفة هي تجاوز فترة الوقوف المحددة للسيارات الموجودة في المكان المخصص للوقوف المؤقت، وقد يقوم رقيب السير بمخالفة سيارة وترك أخرى نظرًا إلى رصده مدة التوقف، وتجاوُز سيارة دون غيرها الفترة المسموح لها بالتوقف فيها.

كما تبيّن أن السيارات التي ظهرت في التسجيل تخص إحدى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الأردن، ولم تتجاوز الوقت المحدد وقت التصوير.

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