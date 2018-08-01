شاهد.. متجر معلّق على ارتفاع 330 قدمًا يبيع الماء والعصائر لمتسلقي الجبال في الصين

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أوجد صيني لنفسه فرصة عمل غريبة ومحفوفة بالمخاطر؛ حيث افتتح متجرًا بين الصخور على ارتفاع 330 قدمًا، لبيع المياه والعصائر والوجبات الخفيفة لمتسلقي الجبال.
ويستقبل الجرف الذي يقع وسط منتزه الحديقة الجيولوجية الوطنية بمقاطعة هونان جنوب البلاد، عشرات السياح من هواة تسلق الجبال، لكن مع صعوبة حمل الأمتعة وارتفاع الجرف الصخري الشاهق، لا يستطيع معظمهم استكمال الرحلة إلى الأعلى.
وأظهرت صور نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لقطات لمتسلقي الجرف الصخري من السياح وهم يشترون المياه ومشروبات الطاقة والحلويات من المتجر المعلق، الذي سهّل لهم إكمال رحلة التسلق دون عناء.