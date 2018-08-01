1 أغسطس 2018 مـ / موافق 20 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شهد عرض أكثر من 20 طن.. مهرجان العسل الدولي الحادي عشر بالباحة يختتم غداً الخميس فعالياته

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – ناصر الحسن :-

يختتم مهرجان العسل الدولي في نسخته الحادية عشر بمنطقة الباحة يوم غدٍ الخميس فعالياته، التي نظمتها جمعية النحّالين التعاونية بالباحة خلال الفترة من 01 – 20 من الشهر الحالي، بحضور وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق, وذلك بمنتزه الأمير محمد بن سعود بغابة رغدان.

وأوضح رئيس مجلس ادارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة ورئيس اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الأستاذ الدكتور احمد بن عبدالله الخازم، أن المهرجان الذي شهد عُرض أكثر من 20 طن عسل، إضافة إلى ما يزيد على 150 صنف من أدوات ومستلزمات تربية النحل الحديثة، استقبال آلاف الزوار للتعرف على أنواع العسل ومنتجات النحل وأدوات ومستلزمات النحل، التي عُرضت من خلال 30 مشاركاً يمثلون الشركات، والمؤسسات، والنحالين الذين سوقوا منتجاتهم لزوار المنطقة من داخل المملكة وخارجها.

وبين أن المهرجان تضمن تنفيذ العديد من الفعاليات المصاحبة مثل مسرح الطفل والمسابقات الثقافية والحركية، وإقامة المؤتمر الدولي للنحل تحت شعار “أفضل الممارسات والتجارب في مجال تربية النحل لتحقيق رؤية 2030″، بالإضافة الى اللقاءات والدورات التدريبية، مشيراً على انه سيتم خلال الحفل الختام إقامة عدد من الفعاليات، وتوزيع جوائز مسابقة الشيخ علي المجدوعي لأفضل عسل سائل وعسل شمع وأفضل جناح، والسحب على السيارة المقدمة من شانجان المجدوعي، وتكريم الإعلاميين، وتكريم اللجان العاملة.

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