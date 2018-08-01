1 أغسطس 2018 مـ / موافق 19 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صور | خالد الفيصل يكرم رجال الأمن الذين قبضوا على حارقي سيارة مواطنة في الجموم

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

كرّم أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل اليوم (الأربعاء) رجال الأمن في شرطة محافظة الجموم، الذين تمكنوا من القبض على حارقي سيارة المواطنة قبل عدة أسابيع.

واستقبل الأمير خالد رجال الأمن المتوصلين للجناة في مقر الإمارة بجدة، مثمنا دورهم الكبير بعد عون الله في حفظ الأمن، ومشيداً بسرعة تفاعلهم مع القضايا الأمنية والقبض على الجناة.

فيما عبّر رجال الأمن المكرمون عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على هذه اللفتة غير المستغربة على ولاة الأمر، مؤكدين أن ذلك سيكون دافعاً لهم لبذل المزيد من الجهود.

يُذكر أن الحادثة تعود إلى مطلع يوليو الماضي، حينما تعرضت سيارة سيدة من أهالي الجموم للحرق المتعمد، ما أدى لتدخل الجهات الأمنية ومن ثم تحديد هوية المتهمين بارتكاب الجريمة والقبض على اثنين من سكان المحافظة، حيث أوقفا وأحيلت القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات.

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