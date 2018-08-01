31 يوليو 2018 مـ / موافق 19 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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طيران ناس يتيح الدفع للحجوزات من خلال بطاقة الصراف “مدى”

بتاريخ الشركات | الكاتب :

أنحاء – الرياض :-

في إطار سعيه الدائم إلى ابتكار الحلول المناسبة لتقديم خدمة سفر سريعة ومميزة، أعلن طيران ناس الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط عن اعتماد طريقة دفع جديدة آمنة وسريعة من خلال بطاقة الصراف “مدى” لحجز التذاكر للرحلات الداخلية والدولية عبر الموقع الاكتروني ومركز الحجز، وذلك تسهيلاً لخدمة ضيوفه ومنحهم وسائل وطرق إضافية لتسديد ثمن تذاكرهم.

وأشار طيران ناس إلى أنه أصبح بإمكان العملاء الذين يرغبون بحجز تذاكرهم على متن رحلاته الدفع عبر استخدام بطاقات الصراف الآلي “مدى”، في حين كان مقتصراً الدفع سابقاً على بطاقات “ماستر كارد”، “اميركان اكسبرس” و “الفيزا” ، بالإضافة إلى خدمة “سداد”، حساب سداد وأبل (Apple pay)

وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود طيران ناس نحو خلق تجربة سفر أسرع وأكثر سهولة، لتتلاءم أيضاً مع استراتيجية طيران ناس في مواكبة التطورات التكنولوجية وجعلها في خدمة العملاء الذين يؤكدون باستمرار على ثقتهم بطيران ناس ويبدون ارتياحاً للحلول التي يقدمها من أجل تقديم خدمة تتماشى مع رغباتهم وتوقهم إلى سفر مريح وسهل. 

يُذكر أن طيران ناس هو أول ناقل سعودي يوفر خدمة Apple pay لضيوفه الذين بات بإمكانهم الدفع بأمان من خلال استخدام خاصية التعرف على بصمة الاصبع Touch ID على جهاز iPhone العميل. وقد توفرت هذه الخدمة في دول عدة منها الإمارات والولايات المتحدة الأميركية وكندا بالإضافة إلى استراليا واليابان.

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