أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»فريق “تقييم الحوادث” يفند ادعاءات استهداف “التحالف” مدنيين ومباني حكومية
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