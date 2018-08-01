قطاع توزيع المياه ينجح بتركيب أكثر من 878 ألف عداداً إلكترونياً في المملكة

أنحاء – ناصر الحسن :-
سابق الزمن، وبخطى متسارعة نجح قطاع توزيع المياه بتركيب أكثر من (878.729) عداد إلكتروني في عدد من مدن المملكة، حيث يستهدف القطاع تركيب أكثر من (2.077.975) عداد إلكتروني مع ما يرتبط بها من أنظمة وبرامج إلكترونية. ويأتي ذلك لتحقيق مبادرة برنامج التحول الوطني 2020 للتحول الرقمي المنبثقة من رؤية المملكة 2030، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.
ودعا قطاع توزيع المياه جميع عملائه في مناطق المملكة لتحديث بياناتهم من أجل الاستفادة من خدمات ومزايا العدادات الذكية، التي تحسن كفاءة الأداء وتطوّر الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح القطاع أن تركيب العدادات الذكية يأتي بهدف دعم أتمتة الإجراءات التطويرية للفوترة، وخفض نسبة الفاقد من المياه، بالإضافة إلى المراقبة الدائمة للشبكات المغذية للعقارات، للتحقق من وصول المياه إلى العملاء خلال فترات الضخ المجدولة، والتعامل معها استباقياً، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتفعيل البنى التحتية للأنظمة التقنية الحديثة، والاستفادة المثلى من أنظمة البيانات، ورفع مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة للعملاء بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة، فضلاً عن المضي قدماً في تطبيق أهداف قطاع المياه.
وأكد قطاع توزيع المياه أن العدادات الإلكترونية تمتاز بتقنية قراءة بيانات الاستهلاك إلكترونياً، وإرسال قراءة العداد آلياً عن طريق الإشارات اللاسلكية (AMR)، وجمع البيانات الموجود في محاور مركزية بالأحياء السكنية، ومن ثم إرسالها إلى مجمع البيانات الرئيس لعرضها على الأنظمة المتكاملة، وربطها بنظام القراءة وإدارة العدادات والفوترة إلكترونياً، إضافة إلى تقنية قياس كمية المياه وتدفقها من خلال توليد مجال مغناطيسي أو موجات فوق صوتية.