أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»مواطنون يناشدون الحكومة: لماذا لا نستخدم الطاقة الشمسية وسيارات الكهرباء؟
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