1 أغسطس 2018 مـ / موافق 19 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مواطن يروي كيف قابل ولي العهد صدفة في “نيوم”

بتاريخ شبكات اجتماعية | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

روى مواطن ظهر في أحد الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي يظهر فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع عدد من المواطنين في مدينة نيوم، قصة لقائهم به.

وقال المواطن منصور الشراري، وفقا لـ “سبق”، إنه كان مع عدد من رفقائه في رحلة إلى منطقة نيوم، وأثناء شيّهم اللحمَ شاهدوا ولي العهد مارًّا بجوارهم، فدعوه لتناول القهوة وتذوق بعض الشواء.

وتابع: “كان ولي العهد -حفظه الله- متواضعًا بشوشًا؛ لم يقابلنا بغير الابتسامة والود والحفاوة”.

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