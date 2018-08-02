2 أغسطس 2018 مـ / موافق 20 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أمانة الرياض تكشف عن نسب الأعمال المنجزة ضمن مبادرة “إزالة عناصر التلوث البصري”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

نشرت أمانة منطقة الرياض, تقريرًا عن الأعمال المنجزة التي نفذتها الفرق الميدانية تحت شعار “#في_خدمتكم”, لإزالة عناصر التلوث البصري خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري، حيث حققت الأمانة تقدمًا في إزالة العديد من عناصر التلوث البصري سواء في مداخل المدينة التسعة أو داخل بعض أحياء العاصمة وفق الخطة المحددة للتنفيذ في عام 2018.

وأشار التقرير إلى أن المبادرة تحظى بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, للعمل على ما من شأنه توفير الراحة والسلامة للسكان، وبتوجيه ومتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ سعياً لتحسين المشهد الحضري في جميع مدن المملكة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الإحصاءات النصف سنوية أن الأمانة تمكنت من إزالة ما يزيد عن 5 ملايين متر مكعب من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر بما يعادل 34% من إجمالي المخلفات في الأراضي الفضاء على المحاور الرئيسة وداخل أحياء العاصمة، كما أزالت 27 ألف حاجز خرساني مخالف يعادل 54% من إجمالي الحواجز العشوائية في المدينة.

وكشفت الإحصاءات عن إزالة 324 ألف لوحة دعائية مخالفة تمثل ما نسبته 90% من اللوحات المحدد إزالتها، إضافة إلى تنظيفها العديد من الأعمدة والجدران من 364 ألف ملصق إعلاني عشوائي ومشوه للمظهر العام، ومعالجتها أوضاع 3747 من الباعة الجائلين المخالفين بنسبة تبلغ 75%.

وبلغت نسبة تنظيف الجدران من الكتابات المشوهة داخل المدينة 70% من إجمالي الكتابات التي رصدتها الأمانة، إلى جانب إعادة تخطيط ودهان 396 ألف متر طولي من الطرقات والشوارع بنسبة تقدر بحوالي 39% من إجمالي الطرق المحدد إعادة تخطيطها ودهنها.

وبينت الإحصاءات أن الأمانة أزالت 8105 من السيارات المهملة والتالفة بنسبة تبلغ 44% من جميع المركبات المراد إزالتها، كما أصلحت ما يزيد عن 51 ألف حفرة في شوارع المدينة بنسبة إنجاز تقدر بنحو 52%، إضافة إلى إصلاحها 2600 لوحة إرشادية لأسماء الشوارع وأرقام المباني بنسبة تبلغ 37%.

ونفذت الأمانة أعمال إزالة العشوائيات الواقعة على مداخل العاصمة, وذلك في 562 موقعًا بنسبة إنجاز تبلغ 47%، وعالجت أوضاع ما يزيد عن 161 ألف حاوية نظافة بمختلف أنواعها بنسبة تقدر بحوالي 78%، كما أصلحت 34575 عمود إنارة .

وأنجزت أمانة الرياض ما نسبته 67% من أعمال تقليم وتنسيق وزراعة الأشجار والورود, وذلك على مساحة تبلغ 405 آلاف متر مربع، إضافة إلى إصلاحها وتأهيلها 270 ألف متر مربع من الحدائق وملاعب الأطفال والمسطحات الخضراء بنسبة تقدر بنحو 69%.

وأكد وكيل أمانة منطقة الرياض للخدمات المهندس المشرف على برنامج تحسين المشهد الحضري في الرياض سليمان بن حمد البطحي، أن معالي أمين المنطقة وجه باستمرار العمل والتعاون مع الجهات المعنية كافة إلى حين إزالة جميع مظاهر التلوث البصري بالمدينة، والبدء بالمرحلة الثانية ذات المكاسب المتوسطة, التي تشمل التحسين والتطوير والإنشاء مع استمرار متابعة المرحلة السابقة للحفاظ على مانفذ من خلال تطوير آليات الرقابة، كذلك العمل على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لسكان الرياض، وذلك ضمن الخطة التنفيذية لوزارة الشؤون البلدية والقروية الطموحة لجعل المدن السعودية -بمشيئة الله- منافسة لغيرها من المدن على المستوى العالمي.

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