2 أغسطس 2018 مـ / موافق 21 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأمين وصل

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

وصل أمين منطقة عسير الجديد الدكتور وليد الحميدي ومعه ومن خلاله تتسع دوائر الأسئلة، والأماني في مرحلة جديدة لأمانة منطقة عسير التي تاهت في غيها وغررها وتخبيبها منذ كانت بلدية حتى أصبحت أمانة ، والكل أو الأغلبية شركاء وفي صنمية السلحفاة التي عطلت الحقوق، ومصالح البلاد والعباد.

لن نقدم العربة أمام حصان الأمين الجديد، ولن نمدحه بما لم يفعل إلى الأن ، ولن نثبط من عزيمته فالميدان يكذب الغطاس ويضع نقاط العمل اليومي على حروف منطقة عسير وسكانها وزوارها على مدار العام، ويحدد الاتجاهات السلبية والايجابية التي لا تكذب ولا تتجمل.

أمير منطقة عسير ونائبه ينتظران من الأمين الجديد والأمانة مواكبة خطة التحول الوطني 2020 واستراتيجية الرؤية 2030 ومن واقع الحالة الروتينية لأغلب منسوبي الأمانة لن يستطيع الأمين الجديد الاتجاه نحو خطة التحول واستراتيجية الرؤية ، وبصريح العبارة بعض أدوات التنفيذ عائق أمام أي فكر أدائي جديد، ومن هنا تبدأ حكاية البناء المستقبلية، ومن نقطة الصفر يجب أن يفكر الأمين الجديد، ومن ثم يفرض إيقاعه على أدوات التنفيذ وان كنت أشعر بخيبة أمل لكل من يحاول زحزحة هذه العقول من دهاليز الروتين الذي يصل إلى درجة تعمد أو ادمان تعاطيه بلذة وارتياح مهما كانت سلبيات هذا الإدمان.

كتبت قبل هذا المقال حول رواتب بعض منسوبي الأمانة وبعض منسوبي الوزارة تحت عنوان ” رواتب مسئولين ومهندسين حرام” لعل الأمين الجديد يطلع عليه ففيه بعض ملامح السلحفاة التي تتجول داخل أقسام الأمانة، ومن بابة الأمانة والصدق مع الذات أحب أوضح أن الأمناء الثلاثة خارج نطاق الفتوى فقد كان المهندس إبراهيم الخليل مهتما بوضع أطفال الجمعية وتقبل اتصالاتي المزعجة ومراجعاتي المتكررة حتى زيارتي له في منزله ووجدت منه اهتماما بالغا بل كلف أحد مهندسي الأمانة بمتابعة سير منحة أطفال الجمعية ولكن!!.

أما الأمين الثاني صالح القاضي فقيد الطائرة المروحية غفر الله له فقد كان يتابع مجريات منحة الجمعية شخصيا ويتصل بالمسئولين في الوزارة وأنا عنده في المكتب بل كنت ازعجه باتصالاتي حتى في اجازته وكانت أخر أدواره الطيبة في شهر ذو الحجة 1438هـ حيث ذهب بنفسه للوزارة وتابع منحة الجمعية لكن اجتهاداته واهتماماته تحرن في مدارات السلحفاة التي لا تبقي ولا تذر… أما الأمين المكلف المهندس عبد الله المصلح فقد كان بريء من السلحفاة وبريء من الفتوى.

نعود لمحور الحديث بمناسبة وصول الأمين الجديد الدكتور وليد الحميدي ونضع أمامه ملفات كثيرة ولعل أهمها عدم اهدار الوقت في مراجعات جزئية إذا كان الوكلاء والمساعدين ورؤساء الأقسام لا يحلون مثل هذه المشاكل اليومية وفق اللوائح المتبعة فوجودهم مثل عدمهم لأن تحويل هذه المعاملات لمكتب الأمين وتحويل المراجعين لمكتب الأمين يعني تنصلهم من مسئولياتهم وعدم ثقتهم في أنفسهم وعدم القدرة على فهم توصيف عملهم الوظيفي ومن ثم تنفيذ واجباتهم في إطار اللوائح المعروفة سلفا للجميع ، أما المشاريع المتعثرة والمشاريع الاستثمارية المستقبلية وخلق بيئة استثمار جاذبة فهي مهام ننتظرها من الأمين بما عرف عنه من تنمية للبيئة وفن التسويق والنظرة المستقبلية أما إذا تفرغ للمراجعين والمعاملات المتكدسة بعيد عن الاستراتيجيات الكبرى فإن الوضع لن يتغير بل سيسير بنفس الرتم الذي شكينا منه لطوب الأرض!!!

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