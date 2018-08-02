2 أغسطس 2018 مـ / موافق 20 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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التعليم تعلن موعد الاحتفال باليوم الوطني في المدارس‎

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أعلنت وزارة التعليم، أمس (الأربعاء)، موعد الاحتفال باليوم الوطني الـ 88 في جميع المراحل الدراسية للبنين والبنات بالمملكة.

واعتمد نائب وزير التعليم عبدالرحمن بن محمد العاصمي، الإطار التنظيمي للاحتفال باليوم الوطني الذي يستمر أسبوعًا، اعتباراً من يوم 6 محرم القادم، تحت شعار “وطن العطاء”.

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