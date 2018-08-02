2 أغسطس 2018 مـ / موافق 20 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الصحة” تطيح بوافد يمارس العلاج بالحجامة بدون ترخيص في الرياض

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية، أمس (الأربعاء)، وافداً يمارس العلاج بالحجامة بدون ترخيص في ‎الرياض.

وأحالت الوزارة الوافد المخالف إلى النيابة العامة، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأظهرت صورة نشرتها الصفحة الرسمية للوزارة بـ “تويتر”، الأدوات والمواد التي استخدمها الوافد المخالف في العلاج بالحجامة.

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