2 أغسطس 2018 مـ / موافق 20 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“العمل” تلغي إجراءات التحقق من بيانات التراخيص وربطها بالسجل التجاري لـ 712 نشاطاً تجارياً

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس الأربعاء، إجراءات التحقق من تراخيص العديد من الأنشطة الاقتصادية والتي تغطي أكثر من 95%؜ من منشآت القطاع الخاص، وذلك بربطها بالسجل التجاري الساري فقط.

وتشترط “العمل”، وفقًا للمتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، وجود سجل تجاري فقط لتلك الأنشطة، حيث يستفيد من تلك الإجراءات نحو 712 نشاطا اقتصاديا، وذلك تخفيفًا على المنشآت من حيث الاشتراطات للرخص المطلوبة.

فيما تلتزم الوزارة بطلب تراخيص بقية الأنشطة التي لا تتطلب سجلا تجاريا وتحتاج تراخيص من أجهزة أخرى، بحيث تتمكّن منشآت القطاع الخاص الاستفادة من الخدمة بعد أتمتتها دون الحاجة إلى زيارة أحد مكاتب العمل المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.

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