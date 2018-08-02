2 أغسطس 2018 مـ / موافق 20 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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القنفذة.. أسرة نزيل بالتأهيل الشامل تتهم عاملاً بتعنيف ابنهم وحرقه بمادة ساخنة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

اتهمت أسرة أحد نزلاء التأهيل الشامل بالقنفذة عاملاً بتعنيف ابنهم وحرقه بمادة ساخنة، نقل على إثرهما إلى مستشفى القنفذة العام.

وروى أقارب النزيل تفاصيل الواقعة، مشيرين إلى أن كاميرات المراقبة الخاصة بالمركز رصدت قيام أحد العاملين فيه وهو يسحب ابنهم إلى دورات المياه ثم يحضر أكواباً من مادة ساخنة ويذهب إلى دورة المياه؛ ما يرجح قيامه بتعنيف ابنهم بواسطتها.

وأوضح أقارب النزيل وفقاً لـ”سبق”، أن إدارة المركز ادّعت أن الحروق المتواجدة على جسده كانت بسبب كوب شاي سقط بالخطأ عليه، مبينين أن الإدارة عرضت عليهم مبلغاً مالياً، وأن يتم عقاب العامل مقابل التنازل عن شكواهم.

ولفتوا إلى أنهم فوجئوا أثناء زيارة ابنهم خلال شهر شوال الماضي بوجود آثار حروق كبيرة على جسده، موضحين أن مدير المركز أخبرهم بأن التحقيقات أظهرت أن العامل سقط منه كوب شاي بالخطأ، وأنه تم استبعاده من العمل ذاته، وتغريمه 13700 ريال لذوي النزيل المعاق.

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