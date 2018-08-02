2 أغسطس 2018 مـ / موافق 21 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شبح التأمين الصحي يطارد 86% من المواطنين

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

لا يزال التأمين الصحي يشكل هاجساً ثقيلاً للكثير من الأفراد والأسر السعودية الغير قادرين على تحمل تكاليف الوثيقة الصحية. ويزداد شبح التأمين ضراوةً مع تصاعد معدلات الأمراض المزمنة وإصابات الحوادث. وبحسب النشرة الأخيرة للمسح الصحي للسعوديين، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة السعوديين الغير مؤمن لهم طبياً يقارب 86.1% من إجمالي المواطنين ممن هم فوق عمر 15 سنة. في حين أن نسبة الأجانب المؤمن لهم صحياً تقارب ثلاثة أرباع عددهم، بنحو 74% منهم. والتأمين الصحي مسألة لا تقبل المساومة أو الجدل تحت أي ظرف من الظروف. وهي غنية عن القول بأنها أبسط حقوق المواطن. إنماتظل هذه المعرفة غير متجاوزة لحرفية وشكلية هذه الحقوق. فعلى الرغم من بلوغ نسبة المواطنين المصابين بأمراض مزمنة 19.7% ونسبة المصابين بمرض السكري أكثر من 10% ونسبة المصابين بأمراض ضغط الدم 9% إلا أن التغطية الصحية لا تزال بعيدة المنال.

والمشكلة آتية لا من حيث توافر مقدمي الخدمة، إنما آتية من مشقة الحصول على التغطية. فشركات التأمين اليوم في تنافس تجاري على أسعار الوثيقة ونوع الخدمة المقدمة وسرعة التجاوب والموافقات وغيره، متناسين أن هذه الخدمة لا تغطي سوى أقل من 14% من المواطنين. فالهدف تجاري بحت بلا منازع، دون إكتراث لأصحاب الدخول المحدودة التي لا تغطي إيراداتهم نفقاتهم الاساسية. فصاحب الأسرة المكونة من خمسة أفراد عليه أن يوفر سنوياً ما لا يقل عن 30,000 ريال سعودي لتغطية أسرته طبياً لدى أسوأ شركة تأمين، هذا في حال عدم تجاوز سنه للستين. أما إذا كان من أصحاب الستة عقود فليس له إلا الصبر على مرضه.

ومن الجدير بالذكر أن شركات التأمين ترفض إشتراك الفرد البالغ من العمر ستين سنة، بحجة تجاوز سنه لسياسات الفئة العمرية للتأمين (ضرره أكثر من نفعه)، فلمن يلجأ هذا المسكين؟ هذا مع العلم أن عدد من بلغ الستين وغير مؤمن له يفوق 1,400,000 مواطن. ومعظم هؤلاء المسنين ممن يحملون أمراض مزمنة بين إرتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين وأمراض سرطانية مختلفة.

لا يجب أن يتوقف نشاط شركات التأمين الصحي عند جانب المنافسة التجارية وتعظيم الأرباح فقط، بل يجب أن يتجاوزه ليصل للجانب الإجتماعي والإنساني. فهي قد حشرت المواطن الغير مقتدر مالياً في زاوية الأمراض دون أي مراعاة لوضعه، جُل إهتمامها يتجه نحو الجوانب الربحية والدعائية. لقد آن الوقت لتتشارك شركات التأمين في تقديم خدمة إجتماعية يعاني منها الملايين من المعوزين والمتقاعدين والغير قادرين. ولعل جزء يسير من عائداتهم المليارية قد يفي بحل جزء كبير من هذه الأزمة.!

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