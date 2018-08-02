2 أغسطس 2018 مـ / موافق 21 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»شجر الصفيح !!
﻿

شجر الصفيح !!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

في الوقت الذي يستابق فيه العالم كلُّه..متقدمه ومتأخره..عاقله ومجنونه..إلى زرع شجرة إضافية..وتشجيع الناس على زراعة كل ما يستطيعون..تتسابق بعض بلدياتنا جزاها الله خيراً إلى(قلع)واجتثاث كل شجرة ممكنة..وتقزيم شجرة..وتضييق رصيف لكي لا يحتمل شجرة..وصناعة شجرة من الصفيح..وتلوينها بالدهان الأخضر..ووضعها مكان الشجرة الطبيعية..وفرش ما حولها بالعشب الصناعي بدلاً من العشب الطبيعي.

هل تعتبرون هذا الأمر نكتة؟!

لا أبداً..بل هذا واقع يمكن مشاهدته في شوارع وميادين كثيرة.

ورغم عدم علمي بالحكمة(العظيمة)من وراء هذا الرأي(السديد)..ورغم عدم علمي بالمهندس(العظيم)الذي يقف خلف هذه الفكرة..إلا أنني أشعر بأن كل ما درسناه منذ المرحلة الابتدائية عن أهمية الشجرة ودورها البيئي أصبح لا قيمة له..ومسألة الأوكسجين وثاني أكسيد(المنجنيز)ليست إلا أوهام وشعوذة في رأس معلمي العلوم..أما أهمية الغطاء النباتي فهي لا تساوي قيمة الغطاء الذي يتلحّف به مفكرنا العظيم من برد المكيف في مكتبه.

لقد حاولت اكتشاف الحكمة من وراء هذا الإجراء(العظيم)..وبعد بحث وتقصٍّ وتفكير عميق..توصلت إلى النتائج التالية:

1 – اجتثاث الأشجار وإخلاء المدن منها يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة..مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية للتبريد..واستهلاك كميات كبيرة من المياه للاستحمام..وهذا يعني ارتفاع قيمة فاتورتي الكهرباء والماء..إنها نظرية اقتصادية عبقرية.

2 – كما يؤدي إلى انتشار الملوثات في الهواء دون وجود هذه الأشجار التي تقوم بالتنقية الطبيعية..وعدم امتصاص الأشعة الضارة..وعدم رطوبة الجو..وقلة الأمطار..وهذا جميعه يعني زيادة الأمراض البدنية والنفسية(ولله الحمد)..مما يرفع من فاتورة العلاج والدواء..ويزيد البؤس والشقاء..وهذه فكرة عبقرية كما ترون للتقليل من أعداد السكان(المتطلٍّبين)الذين بهذلوا البلديات.

3 – قبح مناظر الشوارع وجمودها..وعدم وجود الحدائق..والتلوث البصري والبيئي..يجعل سكان المدن يلزمون منازلهم بدلاً من (اللف والدوران دون سنع)..وهذه فكرة عبقرية أخرى لتقليل فاتورة الوقود..وتقليل استهلاك مشاريع البنية التحتية.

4 – المحافظة على مياه الصرف الصحي لاستخدامها في زراعة الطماطم والجرجير بدلاً من هدرها على أشجار الشوارع التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تدخل بطون الناس ولا تمرضهم مثلما يفعل ذلك الخيار والخس الذي يسهم في تنقية الشوارع من الناس.

5 – أثبتت الدراسات أن مشروع زراعة الأشجار الطبيعية غير مربح لجيوب المنتفعين بالقدر الذي يدرّه عقد صناعة أشجار الصفيح ودهانها وتركيبها وصيانتها.

6 – أثبتت الدراسات أن ما تنتجه شجرة الصفيح ودهانها من حرارة وتلوث بيئي وكآبة منظر وسوء منقلب..ليست إلا دعايات مغرضة ومضللة تستهدف مهندسي التشجير والري في بلادنا.

7 – كما أثبتت الدراسات أن ما يقوم به الأهالي في(القصيم) مثلاً من مبادرات لزراعة الصحراء..ما هو إلا(كلام فاضي)رغم ما نراه من صور عن نجاح التجربة..ونهيب بالأهالي الكرام إلى اقتلاع واجتثاث جميع الأشجار من منازلهم وشوارعهم وجبالهم وصحاريهم لما لها من آثار بيئية خطيرة.

8 – كما نهيب بالأهالي الكرام..إلى أن لدينا عناوين(الحبايب) من موردي ومصنِّعي وبائعي أشجار الصفيح والعشب الصناعي..وهذي الأخيرة خلوها بيننا وبينكم.

حول الكاتب

قد ترغب أيضًا بقراءة

  • الأمين وصل

    بتاريخ

    وصل أمين منطقة عسير الجديد الدكتور وليد الحميدي ومعه ومن خلاله تتسع دوائر الأسئلة، والأماني في مرحلة جديدة

  • رسائل الاحتيال.. احذر تسلم!...

    بتاريخ

    يعاني من يتصفح بريده الإلكتروني من الرسائل المزعجة التي تقتحم إيميله.. ومعاناتي معها تكمن في أنني من النوع

  • شبح التأمين الصحي يطارد 86% من المواطنين...

    بتاريخ

    لا يزال التأمين الصحي يشكل هاجساً ثقيلاً للكثير من الأفراد والأسر السعودية الغير قادرين على تحمل تكاليف الوثيقة

  • لهذه الأسباب الخير في الشباب...

    بتاريخ

    اعتدت أنا وغيري ممن يكتبون في الشأن الاجتماعي, البحث عن السلبيات والكتابة عنها, بغرض تسليط الضوء عليها ومعالجتها,

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.