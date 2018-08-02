طالبة التمريض التي أنقذت شاباً في “مول” تتحدث عن الواقعة

أنحاء – متابعات :-
تحدثت طالبة التمريض التي ساهمت في إنقاذ شاب تعرض لحالة إغماء داخل أحد المجمعات التجارية في مدينة أبها بمنطقة عسير عن الموقف وكيف تفاعلت مع انتشار فيديو لعملية الإنقاذ على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الطالبة مرام العواجي التي تدرس في سنة الامتياز إنها كانت تتسوق في المجمع التجاري رفقة إخوتها عندما سقط الشاب فجأة على مسافة قريبة منهم.
وأضافت أنها ترددت قليلا في مساعدة الشاب في البداية؛ نظراً لضعف خبرتها العملية؛ لكن أخبرت الموجودين حوله أنها ستساعده بما تستطيع، موضحة أن أصدقاء الشاب أفادوها بأنه مصاب بالربو، فقاست مستوى نبضه وعملت على تهدئته.
وعن الإجراءات التي اتخذتها، أفادت بأنها غسلت وجه الشاب بالماء لتقليل خفقان قلبه وتوتره وخوفه، لافتة إلى أنه كان أول مريض تتعامل معه طوال حياتها.
وأكدت الطالبة مرام أنها على الرغم من الارتباك والتوتر أحسّت بالراحة عندما بدأ الشاب في التنفس واستعادة وعيه بعد وصول فريق الهلال الأحمر الذين اتصلت بهم وأبلغتهم عن الحـادثة.
وعن انتشار المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت مرام، بحسب “العربية.نت”، إنها لم تكن تعلم أن أحداً صوّر الواقعة لأن حارس الأمن منع التصوير.