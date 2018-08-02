فيديو | ضبط “هندي” حاول تهريب 600 ألف ريال في مطار الدمام

أنحاء – متابعات :-
قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للجمارك عيسى العيسى، اليوم (الأربعاء)، إن الجهات الأمنية بالتعاون مع الجمارك أحبطت محاولة وافد تهريب مبلغ يزيد عن نصف مليون ريال.
وأفاد أن المباحث العامة أحالت إلى جمرك مطار الملك فهد الدولي بالدمام وافداً هندي الجنسية خبأ في قدميه مبلغ 603 آلاف ريال، وغطاها بجواربه.
وأضاف أن الوافد كان في طريقه لصعود الطائرة عندما تمت ملاحظته، موضحاً أن الجمارك تحفظت على المبالغ وطالبت الوافد بتقديم ما يثبت مشروعيتها، واستكملت إجراءات الاستجواب.
يشار إلى أن مقطع فيديو متداول أظهر لحظة تفريغ المهرب لجوابه التي كان يخفي داخلها رِزم الأموال من فئة مائة ريال وخمسمائة ريال.