فيديو | مقطع متداول.. شاب يرمي نفسه تجاه سيارة تحمل لوحات سعودية بالأردن

أنحاء – متابعات :-
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صوّرته كاميرا مراقبة في شارع بمدينة المفرق الأردنية.
وأظهر المقطع شاباً يدفع نفسه نحو سيارة تمر في الشارع، ويتظاهر بتعرضه للإصابة.
وتضمن المقطع تعليقاً صوتياً لأحد الأشخاص قال إن الشاب رمى نفسه على السيارة؛ لأنها تحمل لوحات سعودية؛ سعياً منه للحصول على تعويض من السائق.
وأضاف أن الشاب لم ينجح في تحقيق ما أراده، بسبب أن السيدة التي كانت تقود السيارة الأخرى شهدت أن الشاب هو من تعمد إسقاط نفسه، ولم تصدمه السيارة حاملة اللوحات السعودية، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة بدأت في الانتشار في المدينة؛ لكن لم يتم تأكيد كل هذه المعلومات.