فيديو | مقطع يوثّق اللحظات الأخيرة في حياة مصور يمني قتله لغم زرعته الميليشيات الحوثية

أنحاء – متابعات :-
استشهد مصور صحفي يمني أمس الأول (الثلاثاء)؛ إثر انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات الحوثية بمديرية باقم في محافظة صعدة اليمنية.
وتعرّض مصور قناة “يمن شباب” عيسى النعمي، إلى انفجار لغم أرضي فيه خلال أدائه عمله بمنطقة محديدة في مديرية باقم؛ حيث أفقده الانفجار الطرف السفلي من جسده، كما منعت القناصة الحوثية إسعافه من خلال استهداف جميع المسعفين بالرصاص.
ووثّق مقطع فيديو متداول اللحظات الأخيرة من حياة النعيمي ومحاولته التوجه إلى مكان مميز لالتقاط مقاطع وصور تكشف زيف الحقائق التي تحاول الميليشيات الحوثية خداع الرأي العام به.