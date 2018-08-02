2 أغسطس 2018 مـ / موافق 20 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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للشعراء فقط.. دار نشر جديدة تتعهّد بحل مشكلتي التسويق والتعاقد

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

أنحاء – دبي : ــ

انطلقت من الإمارات العربية المتحدة دار رواشِن للنشر.

وتقدّم الدار نفسها باعتبارها داراً عربية متخصصة في نشر الشعرِ فقط، لتكون بذلك أول دار عربية يقتصر إنتاجها على جنس أدبي وحيد.

وأعلنت أنها ستتبنّى إصدار كتب الشعر، ورقياً وإلكترونياً، متعهدة بتقصّي الأسماء الجديدة والأعمال الأولى، إلى جانب البحث عن الأعمال الشعرية التي لم تسعفها الفرصة في الخروج إلى القارئ.

ويؤكّد معتز قطينة، مؤسس رواشِن، أن الدار تسعى إلى حل مشكلتين أساسيتين يواجهها الشعراء، تتمثل الأولى في غياب العلاقة التعاقدية المؤسسية مع الناشر بشكل يضمن حقوق الكاتب، فيما تتعلق المشكلة الثانية بضعف ترويج الشعر وتسويقه لدى القارئ والمحافل الأدبية، مركزاً على الإمكانات الهائلة التي توفرها التقنية الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي في الوصول إلى القراء في المنطقة العربية والعالم بأسره.

وحدّدت دار رواشِن منتصف سبتمبر المقبل من العام الجاري 2018 موعداً لإطلاق أول إصداراتها.

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