مهرجان العسل الدولي بالباحة يوفر فرص عمل للشباب والشابات

أنحاء – المها الشهري : ــ
تمثل الأماكن السياحيَّة والفعاليات والمهرجانات في منطقة الباحة فرصًا كبيرة لانخراط الشباب للعمل فيها خلال فترة الصيف وذلك للعمل وكسب الرزق، ويستغل العديد من الشباب الفرص، وأوقات الفراغ، ويسعون لكسب الرزق، لاسيما في الأماكن التي يرتادها الزوَّار بكثرة كالمتنزهات، والحدائق وأكَّدوا أنَّ موسم الصيف يحقق كل عام نموًا في الإقبال السياحي، حيث استقطبت الأعمال الحرّة شريحة كبيرة من الشباب السعودي منذ بداية الإجازة، واتجه عدد كبير من الشباب للعمل في المهرجانات والفعاليات و المتنزهات، في البداية يقول عبدالعزيز الزهراني والذي يعمل في مهرجان العسل لقد وجدت العمل فرصة هنا في مهرجان العسل فمنا نقضي الوقت في العمل وكذلك الاستفادة من فترة اجازة الصيف، بينما قال فائز الحوالي الذي انخرط للعمل في مهرجان العسل فيقول وجدت اعلان للعمل في المهرجان وسارعت الى التسجيل من اجل الاستافدة من اوقات الفراغ وكذلك الاستفادة من العمل حيث انني اعمل من بعد العصر وحتى منتصف الليل وقد تعودت على العمل خلال الصيف، ويقول فارس العويفي ” طالب ثانوي ” مع بداية كل اجازة صيف ابدأ ابحث عن فرص العمل في المهرجانات والمنتزهات والحمد لله انني استفدت الكثير، اما محمد الزهراني وعبدالعزيز الغامدي فقد وجهوا دعوتهم للشباب إلى استغلال إجازة الصيف بالالتحاق في المراكز التدريبيَّة، أو البيع والشراء، لافتين إلى أن الإجازة تُعدُّ فرصة كبيرة لمن يرغب في ممارسة هواياته، أو زيادة دخله المادي، ويتعلم مهنة التجارة.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة ورئيس اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الدكتور أحمد بن عبدالله الخازم أن مهرجان العسل الدولي والذي يقام كل عام عمل منذ سنوات على دعم الشباب السعودي، من خلال إتاحة الفرص للمشاركة في المهرجان، من خلال توفير فرص عمل مؤقتة، إضافة الى دعم مواهبهم وصقل خبراتهم في العديد من الأنشطة التي تقام في المهرجان كما أن المهرجان استطاع أن يسهم بشكل لافت بجذب الشباب للانخراط بالعمل، بعد أن قادتهم تجارب سابقة لهم في مهرجانات الأعوام الماضية وحققوا معها مداخيل عالية، بالإضافة إلى أن المهرجان يشجع الكثير من الشباب على العمل، ومنحهم خبرة للعمل، من خلال المشاركة في للجان المهرجان المختلفة، والتي تتضمن الحراسات والتنظيم والمراقبة وإدارة الفعاليات.
وقال منفذ مهرجان العسل بالباحة الاستاذ عبدالله بن محمد الزهراني أن الشباب الذين يعملون خلال فترة الصيف يتم دعمهم بالكامل من خلال اتاحة فرص عمل “مؤقتة” لهم طيلة فترة المهرجان، كما ان المهرجان تمكن من توفير وظائف “مؤقتة” طيلة فترة المهرجان.
وقال الإعلامي عثمان بن سعيد الغامدي أن المهرجانات السياحية تعد خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية في المناطق عبر ما توفره من فرص عمل ومداخيل مالية للأسر المنتجة والشباب العاملين في المهرجانات.