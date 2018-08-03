3 أغسطس 2018 مـ / موافق 21 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الإفراج عن الصحفي الموقوف على خلفية تقمصه دور طبيب
﻿

الإفراج عن الصحفي الموقوف على خلفية تقمصه دور طبيب

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

أفرجت شرطة جدة أمس الخميس عن الصحفي عبدالعزيز الغامدي، الموقوف منذ يومين إثر تقمصه شخصية طبيب من أجل إجراء تحقيق صحفي، يهدف لإثبات القصور الأمني الموجود في أحد المستشفيات في جدة.

وكانت وزارة الصحة أحالت الغامدي إلى النيابة العامة، بتهمة انتحال صفة موظف عام وانتهاك خصوصية المرضى، فيما اعتبر قانونيون أن الغامدي ليس مرتكباً لجريمة انتحال الشخصية، كونه لم يتوفر القصد الجنائي لديه، إنما حاول ممارسة دوره كصحفي لكشف الخلل والتقصير في المستشفى.

وبحسب رئيس نادي الإعلاميين السعوديين التطوعي بجدة حسن الصبحي، فإن قضية الغامدي تابعها كل من وزير الإعلام الدكتور عواد العواد، والنائب العام الشيخ سعود المعجب، إلى أن أصدرت النيابة العامة توجيهاً لشرطة جدة بالإفراج عنه.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.