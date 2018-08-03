3 أغسطس 2018 مـ / موافق 21 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الاتصالات السعودية توقع اتفاقية النقل التلفزيوني والرقمي والرعايات التسويقية مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم

بتاريخ الشركات | الكاتب :

أنحاء – الرياض : ــ

أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC عن توقيعها اتفاقية بتاريخ 1 أغسطس 2018م، مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم للنقل التلفزيوني والرعايات التسويقية وذلك لمدة 10 أعوام تبدأ مع انطلاقة الموسم الجديد للعام (2018/2019)، مقابل 660 مليون ريال سعودي سنوياً وبتمويل ذاتي. وفيما يتعلق بتحديد الأثر المالي والفترة التي ينعكس فيها، فسيكون الأثر 6.6 مليار ريال على 10 سنوات. وتشمل الاتفاقية مباريات الدوري السعودي للمحترفين ومسابقات الكؤوس وجميع مباريات المنتخب السعودي الأول التي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم. حيث يعد عقد رعاية STC الأكبر على مستوى المنطقة، فضلاً على أنه الأكبر في تاريخ رعاية مسابقات كرة القدم السعودية.

 وأوضحت الشركة أنه سيتم إطلاق قنوات تلفزيونية جديدة لنقل المسابقات بمسمى قنوات “دوري بلس”، حيث ستتاح من خلالها مشاهدة جميع المباريات عبر خيارات متعددة تشمل قنوات ومنصات تقليدية ورقمية مجانية ومدفوعة تطبق للمرة الأولى، تضمن تقديم تجربة مشاهدة نوعية وتناسب جميع المشاهدين.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية STC، المهندس ناصر بن سليمان الناصر أن الشركة ستقدّم القيمة المضافة لتجربة مشاهدة المسابقات الرياضية بطرق مبتكرة على كل الشاشات والمنصات التقليدية والرقمية. مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية التاريخية في قطاع الإعلام يعكس المضي قدماً في استراتيجية STC الجديدة للنمو والتحوّل الرقمي المنسجمة مع أهداف رؤية المملكة 2030.

 وقال الناصر: “إن استثمارنا في رياضة الوطن كشريك استراتيجي لم يكن وليد اليوم بل يعد استكمالاً لعلاقة تاريخية مع الرياضة السعودية، وأجدها فرصة مناسبة لأتقدم بالشكر الجزيل لسيدي خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد حفظهما الله، لدعمهما ورعايتهما للرياضة والرياضيين في المملكة، والشكر لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة المستشار في الديوان الملكي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على ما وجدناه من اهتمام ودعم ومساندة حتى إنجاز هذه الاتفاقية”.

وتشمل الاتفاقية عقد الرعاية التقنية لجميع الفعاليات الخاصة بهيئة الرياضة بجانب الرعاية التسويقية لاتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين، وسيكون أول بث رسمي لقنوات وتطبيق دوري بلس بعد توقيع الاتفاقية بداية من مباراة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة الذي سيجمع الهلال بالاتحاد يوم 18 أغسطس المقبل في العاصمة البريطانية لندن.

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