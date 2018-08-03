أنت تتصفح:الرئيسية»الشركات»الاتصالات السعودية توقع اتفاقية النقل التلفزيوني والرقمي والرعايات التسويقية مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم
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