3 أغسطس 2018 مـ / موافق 21 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“العمل” تبرم اتفاقيات شراكة مع 18 جهة حكومية لتوطين 11 قطاعًا

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

ذكرت وكالة التوطين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها وقعت خلال الربع الثاني من العام الحالي 2018 عددًا من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية والتعاون مع 18 جهة حكومية وخاصة تستهدف توطين مهن تخصصية في 11 قطاعًا.

وأضافت الوكالة أن المهن المستهدفة في الاتفاقيات المذكورة تشمل مهنًا تخصصية في عدد من القطاعات، منها: القطاع الطبي، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والقطاع الصناعي، والاستشارات الهندسية، والتجارة وتجارة التجزئة، والسياحة، والنقل، والمقاولات، والمحاسبة، والمحاماة.

وأكد المشرف على الوكالة المهندس غازي الشهراني، أن الوكالة نسقت وعقدت ورش عمل واجتماعات مع وزارات الصحة، والاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى هيئات المهندسين، والمحامين، والمحاسبين القانونيين، لصياغة آلية لتوطين المهن المستهدفة.

وأضاف الشهراني، أن الوكالة أيضًا طورت مركزًا للعمل مِن بُعد لاستيعاب 50 ألف مواطنة يمكنهن العمل من المنزل أو من أقرب مركز عمل، كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة الدواء لتوظيف 400 صيدلي في جميع مناطق الممكلة، وشغل 133 وظيفة طبية بمواطنين، وتعمل الوكالة على إنشاء منصة تتيح لحديثي التخرج ممارسة العمل بدوام جزئي.

وأشار إلى أن الوكالة عقدت اجتماعات مع عدة شركات أجنبية، منها: شركات تسلا وأمازون و”IBM” الأمريكية، وشركة “HAWAWI ” الصينية، بهدف توطين الوظائف في قطاعات الطاقة المتجددة والاتصالات وتقنية المعلومات، كما أنهت المسودة الأولية للدليل الإرشادي لتوطين المهن في 12 نشاطًا من قطاع التجزئة.

كما شملت خطط الوكالة عددًا من البرامج الهادفة إلى توطين مهن أخرى مثل مهن مندوبي ومسوقي الأدوية بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتوطين وظائف النقل مع وزارة النقل وشركة “سابتكو”، وتوطين قطاع التشغيل والصيانة، بالإضافة إلى الوظائف الناتجة عن مشاريع الطاقة البديلة والمتجددة.

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