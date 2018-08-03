3 أغسطس 2018 مـ / موافق 21 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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القطيف.. مكافحة المخدرات تطيح بشخص ضُبط وبحوزته 120 ألف حبة مخدّرة محظورة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

تمكّن رجال مكافحة المخدرات بالقطيف، اليوم الجمعة، من القبض على شخص بحوزته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة المحظورة.

وأوضحت الصفحة الرسمية لمكافحة المخدرات بـ”تويتر” أن كمية الحبوب المخدّرة التي تمت مصادرتها بلغت 120 ألف حبة من الحبوب المحظورة، فيما لم ترِد بعد أي تفاصيل أخرى بشأن الإجراءات المتخذة حيال المهرب.

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