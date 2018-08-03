3 أغسطس 2018 مـ / موافق 21 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“النيابة العامة” توضح الظروف المشددة للعقوبة في جرائم التزوير

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أعلنت النيابة العامة أنه من الظروف المشددة للعقوبة في جرائم التزوير، تزوير محرر منسوب إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو نائبه، حيث تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات وبغرامة تصل إلى مليون ريال.

وأوضحت أن المادة 10 من النظام الجزائي لجرائم التزوير تنص على أن “من زور محررا منسوبًا إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال”.

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