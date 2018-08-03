بيع 10 ريالات سعودية قديمة بنحو 10 آلاف دولار في مزاد بأمريكا

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بيعت في مزاد للعملات النادرة بولاية ميزوري الأمريكية عملة سعودية قديمة من فئة عشرة ريالات بمبلغ 9 آلاف و600 دولار أمريكي.
وكانت العملة قد أصدرت في عام 1953 بمناسبة موسم الحج، ووفقًا لموقع “العربية نت” قد اشترى العملة أحد المهتمين بجمع العملات القديمة في المزاد الذي جرى في يونيو الماضي.
والعملة أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي بعد عام من تأسيسها، ويحمل الوجه الخلفي للعملة تعهدًا بخمس لغات، نصه: “تحتفظ مؤسسة النقد العربي السعودي في خزائنها بمبلغ عشرة ريالات تحت طلب حامل هذا الإيصال، وهو إيصال قابل للتحويل بدون قيد أو شرط”.