تخريج مبدعين في التصوير والمقامات الصوتية

أنحاء – متابعات :-
رعى مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بالخيور الحفل الذي اقامه مركز تدريب اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي “يونا”، لتخريج متدربي 3 دورات احترافية في عدد من المجالات، وذلك بحضور الدكتور عيسى خيرة روبله مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الاسلامي والمهندس زهير بن علي أزهر رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة التعليم والتدريب عن بعد .
وشهد الحفل تسليم شهادات المتدربين في ثلاث دورات هي: “دورة مدخل إلى فن المقامات الصوتية”، قدمها المدرب والمنشد الدكتور فيصل بن سليمان لبنان، فيما تناولت الدورة الثانية “مبادئ التصوير الاحترافي”، وقدمتها المدربة وفاء علي يريمي، أما الدورة الثالثة فتناولت “تصوير البورتريه داخل الاستديو”، وقدم الدورة المدرب سعيد العلوي.. وجرى خلال الحفل عرض فيلم قصير عن اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي “يونا”، تطرق إلى أنشطته ومهامه.
إلى ذلك أكد فهد بن أحمد الغامدي المشرف العام على مراكز تدريب يونا ومستشار مجموعة التعليم والتدريب عن بعد “أن المركز أطلق عددا كبيرا من الدورات المتخصصة، ويعمل على فتح مجال اوسع للتدريب الاحترافي المتخصص.. ويسعى من خلال ذلك إلى تقديم تدريب احترافي نوعي يتناسب مع المستقبل المتوقع الذي تنهجه البلاد وخاصة مع الرؤية الطموحة ٢٠٣٠ “.
واستعرض الغامدي ما تم من تدريب على فنون المقامات والتصوير الاحترافي وفنون تصوير البورتريه، مشيدا بالجهد الذي بذله المدربون خلال الدورات، وكذلك الحرص والاجتهاد من المتدربين على الاستفادة من الدورات واكتساب المهارات الخاصة بكل فرع.