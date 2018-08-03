شاهد.. “سامسونج” تطلق تلفزيونا يحاكي ألوانا محيطة به ليبدو غير مرئي

أنحاء – وكالات :-
كشفت “سامسونج” عن نموذج جديد من سلسلة تلفزيوناتها الذكية التي تعمل بتقنية “كيوليد”، والذي يمكنه التناسق مع ألوان الجدار والبيئة المحيطة به ليصبح غير مرئي تقريبًا عند إيقاف تشغيله.
ويبدأ سعر الجهاز الجديد الذي أعلنت عنه الشركة الكورية لأول مرة في مارس/ آذار الماضي من 3600 دولار للشاشة مقاس 55 بوصة، ويرتفع الثمن إلى 7200 دولار للطراز مقاس 75 بوصة.
ولتفعيل خاصية الاندماج مع المحيط، كل ما على المستخدم فعله هو فتح تطبيق “سمارت ثينجس”، وبعد ذلك، ينبغي التقاط صورة للجدار أيًا كانت طبيعته، ليبدأ التلفزيون عملية إعادة التلون.
وتحاول الخاصية الجديدة جعل التلفزيون شفافًا باستخدام عملية مطابقة الألوان والسطوع، وهذا يعني أنه سيعرض نفس اللون أو النمط الذي يتشكل منه الجدار الموضوع عليه.
وخلال تفعيل هذه الخاصية، ستعرض الشاشة بعض المعلومات حتى عند عدم مشاهد الأشخاص لأي محتوى على التلفزيون، كما يمكنها تشغيل الموسيقى وعرض الوقت أو عناوين الأخبار وتقارير حركة المرور وبيانات الطقس.