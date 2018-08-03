3 أغسطس 2018 مـ / موافق 21 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عشرات القتلى والمصابين إثر هجوم انتحاري على مسجد في أفغانستان

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

قُتل 20 شخصاً على الأقل وجرح العشرات في هجوم انتحاري استهدف مسجداً شيعياً في شرق أفغانستان اليوم (الجمعة)، وفق ما أفاد مسؤولون حذروا من إمكان ارتفاع الحصيلة.

وقال قائد شرطة ولاية بكتيا القريبة من الحدود مع باكستان الجنرال راضي محمد مندوزاي: «لدينا 20 قتيلاً وحوالى 50 جريحاً». وتحدث مسؤول آخر عن مقتل وجرح 70 شخصاً على الأقل في الاعتداء.

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