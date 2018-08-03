3 أغسطس 2018 مـ / موافق 21 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فتح عدد من أبواب المسجد الحرام استعداداً لاستقبال الحجاج

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

كشف مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام الأستاذ محمد حسن باتي، أنه قد تم فتح عدد من أبواب المسجد الحرام بالتعاون مع قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء الدكتور عبدالله الغفيص وقائد القوات الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء عبدالله العصيمي.

ويأتي هذا مواكبة لرؤية المملكة 2030 في ازدياد عدد قاصدي وزوار بيت الله الحرام وفق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله- لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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